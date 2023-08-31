В больнице Днепра спасают 10-летнюю девочку с алкогольным отравлением

В больницу Днепра доставили девочку с тяжелым алкогольным отравлением.

Инцидент произошел на территории Покровской сельской ОТГ. 27 августа к медикам поступил вызов о девочке, которая была без сознания на детской площадке. Местные жители рассказали, что группа детей была в неадекватном состоянии, от них пахло алкоголем.

На место немедленно отправилась бригада скорой, сообщила медик Оксана Крепская.

Приехав на вызов, медики увидели 10-летнюю девочку без сознания. Рядом была пациентка и еще один маленький ребенок. Объяснить, что произошло женщина не смогла. Она вела себя неадекватно и мешала фельдшерам осматривать пострадавшую.

Медики решили вызвать полицию, ведь мать вела себя довольно агрессивно и угрожала им. После того, как правоохранители успокоили женщину, фельдшеры приступили к лечению ребенка — сделали периферический венозный доступ, инфузию дезинтоксикационных растворов, дексаметазона и ингаляцию кислорода.

После этого девочку госпитализировали в одну из больниц Никополя, а затем перевезли в реанимацию медучреждения Днепра. Ребенок в тяжелом состоянии.

По словам медиков, мамой ребенка занимается полиция, ведь это не в первый раз, когда девочка отравляется алкоголем.

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