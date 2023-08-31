В больнице Днепра спасают 10-летнюю девочку с алкогольным отравлением

Инцидент произошел на территории Покровской сельской ОТГ. 27 августа к медикам поступил вызов о девочке, которая была без сознания на детской площадке. Местные жители рассказали, что группа детей была в неадекватном состоянии, от них пахло алкоголем.
На место немедленно отправилась бригада скорой, сообщила медик Оксана Крепская.
Приехав на вызов, медики увидели 10-летнюю девочку без сознания. Рядом была пациентка и еще один маленький ребенок. Объяснить, что произошло женщина не смогла. Она вела себя неадекватно и мешала фельдшерам осматривать пострадавшую.
Медики решили вызвать полицию, ведь мать вела себя довольно агрессивно и угрожала им. После того, как правоохранители успокоили женщину, фельдшеры приступили к лечению ребенка — сделали периферический венозный доступ, инфузию дезинтоксикационных растворов, дексаметазона и ингаляцию кислорода.
После этого девочку госпитализировали в одну из больниц Никополя, а затем перевезли в реанимацию медучреждения Днепра. Ребенок в тяжелом состоянии.
По словам медиков, мамой ребенка занимается полиция, ведь это не в первый раз, когда девочка отравляется алкоголем.
Читайте также:
Автор:
Полезная информация!
В Днепре произошел ужасный инцидент.
Уже завтра – первый день осени.
Вечная слава Герою!
Полезная информация!
В Днепре произошел ужасный инцидент.
Уже завтра – первый день осени.
Вечная слава Герою!
Ночью в Амур-Нижнеднепровском районе произошел масштабный пожар.
Вечером 29 августа на проспекте Ивана Мазепы произошла стрельба. Впоследствии выяснилось, что патрульный застрелил мужчину.
Вчера, 30 августа, на улице Казака Мамая загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома.
Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!
В Днепре водитель влетел в МАФ.
В небе над Днепром заметили поезд со спутников Илона Маска.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!