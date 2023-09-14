В больнице Днепра скончалась военная медикиня Ирина Казьмина

В больнице Днепра остановилось сердце военного медика Ирины Казьминой.

О печальном известии сообщила знакомая умершей Людмила Онищенко. Эту информацию также подтвердили в воздушном командовании «Схід», где служила медик.

Ирина Казьмина была хирургом и старшим лейтенантом медицинской службы.

40-летняя Ирина была мобилизована. Впоследствии служила из комендатур охраны и обслуживания воздушного командования «Схід», где спасала бойцов.

Ирина родилась в селе Ивановка на Днепропетровщине. Друзья рассказывают, что с детства она мечтала стать лечащим врачом.

12 сентября сердце Ирины остановилось в городской клинической больнице Днепра. 13 сентября ее похоронили в поселке Судилки в Хмельницкой области.

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