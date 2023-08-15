В больнице Днепра рассказали, в каком состоянии люди, которых госпитализировали после ракетного удара

Один человек, пострадавший в результате ракетной атаки по Днепру 15 августа, сейчас в больнице.

Об этом сообщили в горсовете.

В настоящее время в больнице находятся один из трех пострадавших.

70-летнего мужчину госпитализировали незадолго после удара. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы лица и голени. Возле мужчины постоянно дежурят медики и оказывают необходимую помощь.

К медикам за помощью также обращалась 59-летняя женщина, но ее ранения не так тяжелы, поэтому врачи осмотрели пострадавшую и отправили лечиться домой.

«Этот мужчина находится у нас на стационарном лечении. Его состояние стабильное. Также к нам поступила женщина. Мы оказали ей всю необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение под наблюдение травматологов и хирургов», – прокомментировал врач одного из медицинских учреждений Днепра Али.

У еще одного днепрянки, по данным Днепра ОВА, острая реакция на стресс, поэтому она лечится дома.

Напомним, ранее мы сообщали, что количество пострадавших в результате ударов по Днепру возросло.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: