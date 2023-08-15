В больнице Днепра рассказали, в каком состоянии люди, которых госпитализировали после ракетного удара

Об этом сообщили в горсовете.
В настоящее время в больнице находятся один из трех пострадавших.
70-летнего мужчину госпитализировали незадолго после удара. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы лица и голени. Возле мужчины постоянно дежурят медики и оказывают необходимую помощь.
К медикам за помощью также обращалась 59-летняя женщина, но ее ранения не так тяжелы, поэтому врачи осмотрели пострадавшую и отправили лечиться домой.
«Этот мужчина находится у нас на стационарном лечении. Его состояние стабильное. Также к нам поступила женщина. Мы оказали ей всю необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение под наблюдение травматологов и хирургов», – прокомментировал врач одного из медицинских учреждений Днепра Али.
У еще одного днепрянки, по данным Днепра ОВА, острая реакция на стресс, поэтому она лечится дома.
Напомним, ранее мы сообщали, что количество пострадавших в результате ударов по Днепру возросло.
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