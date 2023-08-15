Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В больнице Днепра рассказали, в каком состоянии люди, которых госпитализировали после ракетного удара

В больнице Днепра рассказали, в каком состоянии люди, которых госпитализировали после ракетного удара

Сегодня 18:33
просмотров

Один человек, пострадавший в результате ракетной атаки по Днепру 15 августа, сейчас в больнице.

Новости Днепра про В больнице Днепра рассказали, в каком состоянии люди, которых госпитализировали после ракетного удара

Об этом сообщили в горсовете.

В настоящее время в больнице находятся один из трех пострадавших.

70-летнего мужчину госпитализировали незадолго после удара. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы лица и голени. Возле мужчины постоянно дежурят медики и оказывают необходимую помощь.

К медикам за помощью также обращалась 59-летняя женщина, но ее ранения не так тяжелы, поэтому врачи осмотрели пострадавшую и отправили лечиться домой.

«Этот мужчина находится у нас на стационарном лечении. Его состояние стабильное. Также к нам поступила женщина. Мы оказали ей всю необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение под наблюдение травматологов и хирургов», – прокомментировал врач одного из медицинских учреждений Днепра Али.

У еще одного днепрянки, по данным Днепра ОВА, острая реакция на стресс, поэтому она лечится дома.

Напомним, ранее мы сообщали, что количество пострадавших в результате ударов по Днепру возросло.

Читайте также:

Новости Днепра про В больнице Днепра рассказали, в каком состоянии люди, которых госпитализировали после ракетного удараУкраїнська Новости Днепра про В больнице Днепра рассказали, в каком состоянии люди, которых госпитализировали после ракетного удараРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Жители Днепра имеют право на 75% скидку при оплате коммуналки: кто может получить
Новости Днепра
Сегодня 17:15
Жители Днепра имеют право на 75% скидку при оплате коммуналки: кто может получить

Согласно законодательству, в Украине скидку в 75% при оплате коммунальных…

«Был в 20 метрах от взрыва»: в Днепре ракета попала у бассейна, где тренировались олимпийцы
Новости Днепра
Сегодня 17:12
«Был в 20 метрах от взрыва»: в Днепре ракета попала у бассейна, где тренировались олимпийцы

Спортсмены отреагировали на ракетный удар по Днепру этой ночью.

В Днепре подростки ради развлечения бросали камни в поезд: разбили три окна
Новости Днепра
Сегодня 16:34
В Днепре подростки ради развлечения бросали камни в поезд: разбили три окна

14 августа в Днепре трое мальчишек бросали с моста камни…

Опытный «бизнесмен» из Днепра обманул людей на 2,5 миллиона, продавая дешевую технику
Новости Днепра
Сегодня 15:47
Опытный «бизнесмен» из Днепра обманул людей на 2,5 миллиона, продавая дешевую технику

В Днепре стражи порядка разоблачили мужчину, который выдавал себя за…

Последние новости

В Кривом Роге поймали контрабандиста, перевозившего «огненную» воду
В Кривом Роге поймали контрабандиста, перевозившего «огненную» воду

В Кривом Роге задержали водителя, перевозившего самогонку.

Сегодня 19:50
2
просмотров
По городу на Днепропетровщине посреди ночи бродило стадо голодных и напуганных коз (ФОТО)
По городу на Днепропетровщине посреди ночи бродило стадо голодных и напуганных коз (ФОТО)

Жители Покрова не могли заснуть из-за стада голодных и измученных коз, бродящих по городу.

Сегодня 19:07
3
просмотров
Автомобили, тепловизоры и комплектующие: Днепр доставил военным очередную партию оснащения
Автомобили, тепловизоры и комплектующие: Днепр доставил военным очередную партию оснащения

Днепр продолжает снабжать военных на передовой автомобилями, дронами и другой техникой.

Сегодня 17:52
5
просмотров
На Днепропетровщине 2-летний мальчик разгрыз капсулу для стирки и отравился
На Днепропетровщине 2-летний мальчик разгрыз капсулу для стирки и отравился

Недавно на Днепропетровщине произошел ужасный случай.

Сегодня 17:51
4
просмотров
Жители Днепра имеют право на 75% скидку при оплате коммуналки: кто может получить
Жители Днепра имеют право на 75% скидку при оплате коммуналки: кто может получить

Согласно законодательству, в Украине скидку в 75% при оплате коммунальных услуг могут получить те, кто имеет статус «участника боевых действий». При этом доход гражданина значения не имеет.

Сегодня 17:15
6
просмотров
«Был в 20 метрах от взрыва»: в Днепре ракета попала у бассейна, где тренировались олимпийцы
«Был в 20 метрах от взрыва»: в Днепре ракета попала у бассейна, где тренировались олимпийцы

Спортсмены отреагировали на ракетный удар по Днепру этой ночью.

Сегодня 17:12
16
просмотров
В Днепре подростки ради развлечения бросали камни в поезд: разбили три окна
В Днепре подростки ради развлечения бросали камни в поезд: разбили три окна

14 августа в Днепре трое мальчишек бросали с моста камни в поезд.

Сегодня 16:34
7
просмотров
Опытный «бизнесмен» из Днепра обманул людей на 2,5 миллиона, продавая дешевую технику
Опытный «бизнесмен» из Днепра обманул людей на 2,5 миллиона, продавая дешевую технику

В Днепре стражи порядка разоблачили мужчину, который выдавал себя за надежного "предпринимателя" и продавал дешевую технику.

Сегодня 15:47
6
просмотров
На Днепропетровщине на трассе горел прицеп с двумя тракторами (ФОТО)
На Днепропетровщине на трассе горел прицеп с двумя тракторами (ФОТО)

Что именно стало причиной возгорания – неизвестно.

Сегодня 15:46
5
просмотров
Прием заявлений стартовал: до какого числа родители должны определиться с формой обучения детей в Днепре
Прием заявлений стартовал: до какого числа родители должны определиться с формой обучения детей в Днепре

Сегодня в Днепре родители, которые определились с формой обучения для своих детей, могут подать в школу соответствующие заявления.

Сегодня 15:07
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх