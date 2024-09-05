В больнице Днепра появилось новое оборудование, помогающее в лечении пациентов с онкологией

В отделении интенсивной терапии и эфферентных методов лечения острых и хронических интоксикаций у детей медучреждения в Днепре появилась новая самая современная система афереза Spectra Optia.
Об этом сообщили на странице Регионального медицинского центра семейного здоровья в Facebook.
Система Spectra Optia является ведущей терапевтической платформой для афереза, обработки и сбора клеток крови, – объясняют в медучреждении.
Это новое оборудование используется в лечении больных методики лечебного плазмофереза, лейкоцитфереза, тромбофереза. Посредством системы автоматического определения система позволяет непрерывно управлять разделением крови на фракции, а также затем эффективно выделять целевые компоненты.
Важнейшим является то, что система Spectra Optia формирует коллекцию стволовых клеток. С ее помощью теперь онкобольным в больнице Днепра смогут проводить трансплантацию костного мозга.
Такое оборудование значительно увеличивает арсенал возможностей для спасения жизни наших пациентов, — отметили в публикации.
Напомним, сегодня мы сообщали, что в Днепре откроют новый Суперхьюманс Центр.
Читайте также:
Автор:
В Синельниковском районе умер ребенок.
Из-за постоянных обстрелов поезда со станции Покровск отменены.
В Кривом Роге в частном домовладении возник пожар.
Жителей Кривого Рога предупреждают о плановых взрывах.
В Синельниковском районе умер ребенок.
Начальница отдела образования исполкома в Кривом Роге подозревается в служебной халатности.
Из-за постоянных обстрелов поезда со станции Покровск отменены.
В Кривом Роге в частном домовладении возник пожар.
Жителей Кривого Рога предупреждают о плановых взрывах.
В скором времени в Днепре заработает суперклиника для суперлюдей.
В Днепре и области продолжают фиксировать случаи заболевания COVID-19, а также его новый субвариант.
В Днепре на Победе ребенок чуть не выпал из окна.
Хорошего дня, друзья!
В Днепре спасатель в свободное от службы время спас человека на пожаре.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!