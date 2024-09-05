В больнице Днепра появилось новое оборудование, помогающее в лечении пациентов с онкологией

В больницу Днепра завезли новое современное оборудование, которое работает со стволовыми клетками.

В отделении интенсивной терапии и эфферентных методов лечения острых и хронических интоксикаций у детей медучреждения в Днепре появилась новая самая современная система афереза ​​Spectra Optia.

Об этом сообщили на странице Регионального медицинского центра семейного здоровья в Facebook.

Система Spectra Optia является ведущей терапевтической платформой для афереза, обработки и сбора клеток крови, – объясняют в медучреждении.

Это новое оборудование используется в лечении больных методики лечебного плазмофереза, лейкоцитфереза, тромбофереза. Посредством системы автоматического определения система позволяет непрерывно управлять разделением крови на фракции, а также затем эффективно выделять целевые компоненты.

Важнейшим является то, что система Spectra Optia формирует коллекцию стволовых клеток. С ее помощью теперь онкобольным в больнице Днепра смогут проводить трансплантацию костного мозга.

Такое оборудование значительно увеличивает арсенал возможностей для спасения жизни наших пациентов, — отметили в публикации.

Напомним, сегодня мы сообщали, что в Днепре откроют новый Суперхьюманс Центр.

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