В больницах Днепра до сих пор находятся 18 травмированных в результате ракетного удара: что известно об их состоянии

18 пострадавших в результате вражеского удара по многоэтажке Днепра до сих пор находятся в больнице.

Об этом на брифинге сообщил заместитель директора департамента здравоохранения ДнепроОВА Алексей Григорук.

По его словам, помощь в больницах получили в общей сложности 84 человека, из них – 16 детей. В настоящее время в стационаре находится 18 человек, среди них 1 ребенок, 4 человека – внутри-перемещенные лица.

Алексей Григорук отметил, что среди пострадавших уже нет тяжелых, всех перевели из реанимации в обычные палаты. Отмечается, что им всем оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Среди 46 погибших 3 человека скончались от полученных травм в больницах. Также среди них 4 медицинских работника.

Не удалось спасти троих раненых, они скончались на больничных койках. В числе погибших из-за ракетного удара — четверо медицинских работников: трое стоматологов и медицинская сестра», — рассказал Григорук.

Кроме того, ракетный удар полностью разрушил седьмую амбулаторию центра первичной медико-санитарной помощи №4.

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