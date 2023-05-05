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В Бахмуте погиб военный из Днепропетровской области Ярослав Горобец

Сегодня 06:45
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1 мая оборвалась жизнь защитника из Днепропетровской области Горобца Ярослава Юрьевича. Трагедия произошла в Бахмуте Донецкой области. У бойца остались жена, годовалая дочь и мать.

Новости Днепра про В Бахмуте погиб военный из Днепропетровской области Ярослав Горобец

Теперь воину навсегда 28 лет. Об этом сообщают в Синельниковскм городском совете.

До полномасштабного вторжения рф в Украину Ярослав находился в Польше. Узнав о событиях в родной стране, не раздумывая, вернулся домой. Ярослав пополнил ряды защитников Украины в марте 2022. Служил честно и преданно в должности главного сержанта-командира в отделении зенитно-ракетного взвода механизированного батальона ВСУ.

Прощание с погибшим воином Воробьем Ярославом Юрьевичем состоится 5 мая в 10:30 на кладбище в восточной части города.

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