В Бахмуте погиб военный из Днепропетровской области Ярослав Горобец

Теперь воину навсегда 28 лет. Об этом сообщают в Синельниковскм городском совете.
До полномасштабного вторжения рф в Украину Ярослав находился в Польше. Узнав о событиях в родной стране, не раздумывая, вернулся домой. Ярослав пополнил ряды защитников Украины в марте 2022. Служил честно и преданно в должности главного сержанта-командира в отделении зенитно-ракетного взвода механизированного батальона ВСУ.
Прощание с погибшим воином Воробьем Ярославом Юрьевичем состоится 5 мая в 10:30 на кладбище в восточной части города.
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