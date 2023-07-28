Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В августе некоторые жители Днепра останутся без газа: даты и адреса

Сегодня 09:30
просмотров

Важная информация!

Новости Днепра про В августе некоторые жители Днепра останутся без газа: даты и адреса

В августе некоторым жителям Днепра будут отключать газ. Это связано с выполнением ремонтных работ на системе газоснабжения.

Об этом сообщили в компании «Газсети».

Итак, газа не будет:

2 августа:

  • ул. Широкая, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139.

3 августа:

  • ул. Троицкая, 40;
  • ул. Песчаная, 1, 3-6;
  • ул. Нагатинская, 1/3, 2, 4, 5, 5/1, 11, 13, 15, 17;
  • ул. Дежнева, 102, 102/1, 106, 108, 122, 124, 142, 144, 146, 148б.

10 августа:

  • ул. Пастера, 10, 12.

11 августа:

  • ул. Чечеловская, 51.

15 августа:

  • ул. Научная, 54а.

29 августа:

  • ул. Гаванская, 11, 17.

Важно: возобновление подачи газа будет выполнено после окончания регламентных работ. Потребителям необходимо обеспечить доступ работникам газовой компании в каждую газифицированную квартиру.

Читайте также:

Новости Днепра про В августе некоторые жители Днепра останутся без газа: даты и адресаУкраїнська Новости Днепра про В августе некоторые жители Днепра останутся без газа: даты и адресаРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре непогода наделала беды в городских парках: где самые большие разрушения
Новости Днепра
Сегодня 11:11
В Днепре непогода наделала беды в городских парках: где самые большие разрушения

Вчерашняя непогода натворила в Днепре беды.

В Днепре вчера заминировали все больницы: «поздравили» медиков
Новости Днепра
Сегодня 10:45
В Днепре вчера заминировали все больницы: «поздравили» медиков

Вчера, 27 июля, в Украине отмечали День медицинского работника.

Шансов выжить было мало: в Днепре спасали хореографа, потерявшего ногу на войне
Новости Днепра
Сегодня 10:31
Шансов выжить было мало: в Днепре спасали хореографа, потерявшего ногу на войне

В больнице Днепра спасали хореографа, который из-за тяжелого ранения потерял…

В Днепре из-за непогоды большинство трамваев временно перестали курсировать
Новости Днепра
Сегодня 08:00
В Днепре из-за непогоды большинство трамваев временно перестали курсировать

Днепр приходит в себя после ночного "тайфуна".

Последние новости

В Днепре непогода наделала беды в городских парках: где самые большие разрушения
В Днепре непогода наделала беды в городских парках: где самые большие разрушения

Вчерашняя непогода натворила в Днепре беды.

Сегодня 11:11
просмотров
В Днепре вчера заминировали все больницы: «поздравили» медиков
В Днепре вчера заминировали все больницы: «поздравили» медиков

Вчера, 27 июля, в Украине отмечали День медицинского работника.

Сегодня 10:45
5
просмотров
Шансов выжить было мало: в Днепре спасали хореографа, потерявшего ногу на войне
Шансов выжить было мало: в Днепре спасали хореографа, потерявшего ногу на войне

В больнице Днепра спасали хореографа, который из-за тяжелого ранения потерял ногу.

Сегодня 10:31
3
просмотров
В Кривом Роге столкнулись фура и легковушка: у одного из водителей сотрясение мозга
В Кривом Роге столкнулись фура и легковушка: у одного из водителей сотрясение мозга

Вчера, 27 июля, на улице Никопольское шоссе в Кривом Роге произошла авария.

Сегодня 10:00
6
просмотров
Будет слышен взрыв: жителей Днепропетровщины призвали не паниковать
Будет слышен взрыв: жителей Днепропетровщины призвали не паниковать

Все под контролем!

Сегодня 09:00
4
просмотров
Попала молния: на трассе Днепр-Кривой Рог горела фура (ФОТО)
Попала молния: на трассе Днепр-Кривой Рог горела фура (ФОТО)

Вчера вечером в 20:46 на линию «101» сообщили о том, что на трассе Днепр-Кривой Рог за пределами села Долинское горит грузовой автомобиль.

Сегодня 08:35
11
просмотров
В Днепре из-за непогоды большинство трамваев временно перестали курсировать
В Днепре из-за непогоды большинство трамваев временно перестали курсировать

Днепр приходит в себя после ночного "тайфуна".

Сегодня 08:00
6
просмотров
Дерево перегородило выезд скорым: в ГСЧС показали последствия ночного «тайфуна» в Днепре и области (ФОТО)
Дерево перегородило выезд скорым: в ГСЧС показали последствия ночного «тайфуна» в Днепре и области (ФОТО)

Вчера поздно вечером Днепр и область накрыл настоящий "тайфун": он срывал крыши, массово валил деревья, обрывал провода.

Сегодня 07:30
4
просмотров
В Днепре ночью горели продуктовые магазины (ФОТО)
В Днепре ночью горели продуктовые магазины (ФОТО)

Сегодня ночью на улице Даниила Галицкого горели продуктовые магазины.

Сегодня 06:45
6
просмотров
Погода на 28 июля: в Днепре ожидается дождь с грозой
Погода на 28 июля: в Днепре ожидается дождь с грозой

Захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх