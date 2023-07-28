В августе некоторые жители Днепра останутся без газа: даты и адреса

В августе некоторым жителям Днепра будут отключать газ. Это связано с выполнением ремонтных работ на системе газоснабжения.
Об этом сообщили в компании «Газсети».
Итак, газа не будет:
2 августа:
3 августа:
10 августа:
11 августа:
15 августа:
29 августа:
Важно: возобновление подачи газа будет выполнено после окончания регламентных работ. Потребителям необходимо обеспечить доступ работникам газовой компании в каждую газифицированную квартиру.
Читайте также:
Автор:
Вчерашняя непогода натворила в Днепре беды.
Вчера, 27 июля, в Украине отмечали День медицинского работника.
В больнице Днепра спасали хореографа, который из-за тяжелого ранения потерял…
Днепр приходит в себя после ночного "тайфуна".
Вчерашняя непогода натворила в Днепре беды.
Вчера, 27 июля, в Украине отмечали День медицинского работника.
В больнице Днепра спасали хореографа, который из-за тяжелого ранения потерял ногу.
Вчера, 27 июля, на улице Никопольское шоссе в Кривом Роге произошла авария.
Все под контролем!
Вчера вечером в 20:46 на линию «101» сообщили о том, что на трассе Днепр-Кривой Рог за пределами села Долинское горит грузовой автомобиль.
Днепр приходит в себя после ночного "тайфуна".
Вчера поздно вечером Днепр и область накрыл настоящий "тайфун": он срывал крыши, массово валил деревья, обрывал провода.
Сегодня ночью на улице Даниила Галицкого горели продуктовые магазины.
Захватите с собой зонт!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!