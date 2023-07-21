В АТБ в Днепре заметили в продаже яйца из будущего, но есть нюанс

Днепрянин поделился интересной находкой, обнаруженной в супермаркете АТБ.
Повезло купить в атебешечке самый свежий продукт из возможных. Яйца, которые выпадут из курочек всего через два дня. Я в восторге, это просто фантастика! – шутит днепрянин Андрей.
На упаковке стоит дата 27 июля, хотя на календаре еще только 21 число. На самом деле с яйцами все хорошо.
Дело в том, что производитель яиц этой марки указывает две конечные даты потребления. Все зависит от режима и условий хранения, ведь при температуре от 0 до +10 яйца годны 60 суток, а при температуре от 0 до +20 — всего 25 суток.
Мы привыкли видеть на товарах либо срок годности, либо дату изготовления. Поэтому когда они вместе кажется, что первая – день изготовления, а вторая обозначает время до какого периода нужно употребить продукт.
Итак, если когда-нибудь увидите яйца из будущего, то, скорее всего, это просто особенности упаковки и на самом деле с ними все в порядке.
Напомним, ранее мы делились лайфхаком, как у АТБ сэкономить на яйцах почти половину стоимости.
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