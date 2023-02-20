В АТБ в Днепре в камере хранения оставили сумку с самодельной взрывчаткой и патронами

Так, в супермаркете АТБ на улице Марии Лисиченко кто-то оставил в камере хранения подозрительную сумку и не забрал после посещения магазина, об этом сообщили в телеграмм-канале «Днепр Оперативный. Война».
Сотрудники АТБ осмотрев забытую сумку, заметили внутри пакет с подозрительным предметом, похожим на взрывчатку. Устройство было обмотано скотчем, а рядом с ним были гайки и стакан с веществом растительного происхождения.
На место инцидента вызвали милиционеров.
На следующий день в магазин вернулся мужчина, оставивший в АТБ эту сумку. 32-летний днепрянин рассказал, что он автомеханик, этот предмет ему не принадлежит, он забрал сумку из машины, которую сейчас ремонтирует.
Правоохранители разыскали владельца сумки и сопровождали его в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.
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