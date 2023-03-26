В апреле Землю накроют пять магнитных бурь: как подготовиться

К сожалению, апрель начнется с магнитной бури. В этом месяце нас ждет 5 периодов, когда метеозависимые почувствуют себя плохо.
Отметим, что на каждого человека магнитные бури влияют по-своему. Кто-то чувствует себя подавленно и теряет продуктивность, а некоторые чувствуют сильную головную боль или даже мигрень, от которой приходится спасаться таблетками. Для кого это период, когда обостряются хронические болезни.
1 апреля — магнитная буря слабой мощности.
7 апреля — магнитная буря слабой мощности
10 апреля — магнитная буря слабой мощности.
18 апреля — магнитная буря сильной мощности.
20 апреля — магнитная буря средней интенсивности.
Впрочем, не обязательно закидывать в себя таблетки от головных болей, от магнитной бури может спасти правильный распорядок дня.
Напомним, в конце марта жители Днепра смогут увидеть уникальное космическое явление. Пять космических тел выстрояться в линию и образуют парад планет.
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