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В апреле Землю накроют пять магнитных бурь: как подготовиться

Сегодня 20:21
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У квітні на нас чекає 5 магнітних бурь.

Новости Днепра про В апреле Землю накроют пять магнитных бурь: как подготовиться

К сожалению, апрель начнется с магнитной бури. В этом месяце нас ждет 5 периодов, когда метеозависимые почувствуют себя плохо.

Отметим, что на каждого человека магнитные бури влияют по-своему. Кто-то чувствует себя подавленно и теряет продуктивность, а некоторые чувствуют сильную головную боль или даже мигрень, от которой приходится спасаться таблетками. Для кого это период, когда обостряются хронические болезни.

КАЛЕНДАРЬ МАГНИТНЫХ БУР В АПРЕЛЕ:

1 апреля — магнитная буря слабой мощности.
7 апреля — магнитная буря слабой мощности
10 апреля — магнитная буря слабой мощности.
18 апреля — магнитная буря сильной мощности.
20 апреля — магнитная буря средней интенсивности.

В эти дни люди могут испытывать:

  • головная боль, головокружение, мигрень;
  • Учащенное сердцебиение, скачки артериального давления;
  • Тошнота, слабость, повышенная утомляемость;
  • Нарушение сна или бессонница;
  • Трудности с концентрацией внимания, упадок сил;
  • Раздражительность, агрессия;
  • Повышенная тревожность, апатия, депрессивность;
  • Отсутствие аппетита, проблемы с ЖКТ;
  • Обострение хронических заболеваний;
  • Боли в суставах;
  • Ломота в местах прошлых переломов и травм.

Впрочем, не обязательно закидывать в себя таблетки от головных болей, от магнитной бури может спасти правильный распорядок дня.

ЧТО ДЕЛАТЬ:

  • Во время магнитных бурь лучше дни снизить физические и психоэмоциональные нагрузки. Не надо ложиться поздно, а лучше придерживаться распорядка дня.
  • Утром полноценно проснуться поможет зарядка, пробежка на улице или контрастный душ. Кофе лучше заменить травяным чаем и пить больше чистой воды;
  • Лучше исключить из рациона жирную, острую, соленую и вредную пищу, особенно алкоголь;
  • Больше гуляйте по свежему воздуху;
  • Вечером старайтесь не перенапрягаться, а лучше выпейте травяное время или примите тёплую ванну;
  • Людям с хроническими заболеваниями следует снизить свою активность, больше отдыхать, дышать свежим воздухом, пить достаточно воды и держать под руками необходимые препараты.

Напомним, в конце марта жители Днепра смогут увидеть уникальное космическое явление. Пять космических тел выстрояться в линию и образуют парад планет.

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Новости Днепра про В апреле Землю накроют пять магнитных бурь: как подготовитьсяУкраїнська Новости Днепра про В апреле Землю накроют пять магнитных бурь: как подготовитьсяРусский

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