В апреле Землю накроют пять магнитных бурь: как подготовиться

У квітні на нас чекає 5 магнітних бурь.

К сожалению, апрель начнется с магнитной бури. В этом месяце нас ждет 5 периодов, когда метеозависимые почувствуют себя плохо.

Отметим, что на каждого человека магнитные бури влияют по-своему. Кто-то чувствует себя подавленно и теряет продуктивность, а некоторые чувствуют сильную головную боль или даже мигрень, от которой приходится спасаться таблетками. Для кого это период, когда обостряются хронические болезни.

КАЛЕНДАРЬ МАГНИТНЫХ БУР В АПРЕЛЕ:

1 апреля — магнитная буря слабой мощности.

7 апреля — магнитная буря слабой мощности

10 апреля — магнитная буря слабой мощности.

18 апреля — магнитная буря сильной мощности.

20 апреля — магнитная буря средней интенсивности.

В эти дни люди могут испытывать:

головная боль, головокружение, мигрень;

Учащенное сердцебиение, скачки артериального давления;

Тошнота, слабость, повышенная утомляемость;

Нарушение сна или бессонница;

Трудности с концентрацией внимания, упадок сил;

Раздражительность, агрессия;

Повышенная тревожность, апатия, депрессивность;

Отсутствие аппетита, проблемы с ЖКТ;

Обострение хронических заболеваний;

Боли в суставах;

Ломота в местах прошлых переломов и травм.

Впрочем, не обязательно закидывать в себя таблетки от головных болей, от магнитной бури может спасти правильный распорядок дня.

ЧТО ДЕЛАТЬ:

Во время магнитных бурь лучше дни снизить физические и психоэмоциональные нагрузки. Не надо ложиться поздно, а лучше придерживаться распорядка дня.

Утром полноценно проснуться поможет зарядка, пробежка на улице или контрастный душ. Кофе лучше заменить травяным чаем и пить больше чистой воды;

Лучше исключить из рациона жирную, острую, соленую и вредную пищу, особенно алкоголь;

Больше гуляйте по свежему воздуху;

Вечером старайтесь не перенапрягаться, а лучше выпейте травяное время или примите тёплую ванну;

Людям с хроническими заболеваниями следует снизить свою активность, больше отдыхать, дышать свежим воздухом, пить достаточно воды и держать под руками необходимые препараты.

Напомним, в конце марта жители Днепра смогут увидеть уникальное космическое явление. Пять космических тел выстрояться в линию и образуют парад планет.

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