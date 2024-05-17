В АНД районе Днепра 17 мая ограничат поставки света до 19:00: что произошло

Сегодня, 17 мая, компания ДТЭК будет проводить ремонт электрооборудования в АНД районе Днепра. Для безопасного проведения работ энергетикам придется с 10:00 до 19:00 ограничить поставки света для жителей этого района.
Об этом сообщили на ФБ-странице «ДТЭК Днепровские электросети».
Это продолжение масштабной реконструкции в одной из высоковольтных подстанций. Мы монтируем современный мощный трансформатор и новое оборудование. Благодаря этим работам более 13 тысяч семей в этом районе будут получать более качественное и надежное снабжение света. Спасибо за понимание! — говорится в сообщении.
Кроме того, сегодня в Днепропетровской области будут применяться графики стабилизационных отключений в период с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 00:00. Причина — дефицит мощности в энергетической системе страны, возникший в результате обстрелов врагом генерирующего оборудования. Заметим, с 8:00 до 19:00 ограничений не прогнозируется.
Жители Днепра могут проверить информацию по электроснабжению и ознакомиться с графиками на сайтах предприятий:
Потребляйте электроэнергию разумно!
Читайте также:
Автор:
В последнее время в Днепропетровской области участились воздушные тревоги и…
В Днепре тушили пожар в храме.
В Днепре снова перешли на аварийное отключение света. В городе…
Цирки в Кривом Роге и Днепре вскоре временно закроют. Это…
В последнее время в Днепропетровской области участились воздушные тревоги и обстрелы. Поэтому вопрос вывоза детей за границу для родителей остается актуальным.
В Кривом Роге в Днепропетровской области 17 мая могут раздаваться взрывы.
В Днепре тушили пожар в храме.
В Днепре снова перешли на аварийное отключение света. В городе уже несколько дней подряд свет бытовым потребителям отключают на несколько часов. Узнать график таких отключений сложно, часто сайт ДТЕК не работает.
Цирки в Кривом Роге и Днепре вскоре временно закроют. Это обусловлено разными причинами.
В Украине хотят убрать уголовную ответственность за уклонение от мобилизации.
В Днепре электротранспорт будет курсировать с изменениями.
В Днепре произошел пожар на территории храма.
Этот продукт имеет очень низкую калорийность!
На Днепропетровщине появилась улица-вышиванка.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!