В АНД районе Днепра 17 мая ограничат поставки света до 19:00: что произошло

Важная информация!

Сегодня, 17 мая, компания ДТЭК будет проводить ремонт электрооборудования в АНД районе Днепра. Для безопасного проведения работ энергетикам придется с 10:00 до 19:00 ограничить поставки света для жителей этого района.

Об этом сообщили на ФБ-странице «ДТЭК Днепровские электросети».

Это продолжение масштабной реконструкции в одной из высоковольтных подстанций. Мы монтируем современный мощный трансформатор и новое оборудование. Благодаря этим работам более 13 тысяч семей в этом районе будут получать более качественное и надежное снабжение света. Спасибо за понимание! — говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня в Днепропетровской области будут применяться графики стабилизационных отключений в период с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 00:00. Причина — дефицит мощности в энергетической системе страны, возникший в результате обстрелов врагом генерирующего оборудования. Заметим, с 8:00 до 19:00 ограничений не прогнозируется.

Жители Днепра могут проверить информацию по электроснабжению и ознакомиться с графиками на сайтах предприятий:

Потребляйте электроэнергию разумно!

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