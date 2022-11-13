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  • В аэропорту Парижа умер иранец, живший там 18 лет и вдохновивший Спилберга на фильм «Терминал»

В аэропорту Парижа умер иранец, живший там 18 лет и вдохновивший Спилберга на фильм «Терминал»

Сегодня 14:00
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Иранский беженец, живший в парижском аэропорту 18 лет, скончался.

Новости Днепра про В аэропорту Парижа умер иранец, живший там 18 лет и вдохновивший Спилберга на фильм

Об этом сообщило издание BBC.

История иранского беженца Мехрана Карими Нассери привлекла внимание международных СМИ и Стивена Спилберга, снявшего фильм «Терминал» с Томом Хэнксом в главной роли.

Родился мужчина в 1945 году. В Европу он прилетел, чтобы найти свою маму. Его выгнали из Великобритании, Нидерландов и Германии. После этого он отправился в Бельгию, где провел несколько лет. Затем он улетел в Париж.

Новости Днепра про В аэропорту Парижа умер иранец, живший там 18 лет и вдохновивший Спилберга на фильм

Нассери прожил в аэропорту Парижа с 1988 по 2006 год. В отличие от своего «киношного близнеца», которого сыграл Том Хэнкс в фильме «Терминал» Спилберга, мужчина мог выходить за пределы терминала. История мужчины растрогала многих, поэтому вокруг него сформировалась неформальная сеть поддержки, люди оказывали ему еду и медицинскую помощь, а также книги и возможность слушать радио.

В 2006 году он был доставлен в больницу для лечения неназванной болезни. Затем он жил в общежитии на деньги, полученные благодаря выходу фильма.

Несколько недель назад Нассери вернулся в аэропорт, где умер естественной смертью, сообщил представитель аэропорта. У него обнаружили несколько тысяч евро, добавил чиновник.

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Новости Днепра про В аэропорту Парижа умер иранец, живший там 18 лет и вдохновивший Спилберга на фильм Українська Новости Днепра про В аэропорту Парижа умер иранец, живший там 18 лет и вдохновивший Спилберга на фильм Русский

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