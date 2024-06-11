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В 2 метрах от головы: обломок сбитой ракеты почти попал в девушку

Сегодня 15:46
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Обломок сбитой ракеты над Днепром чуть не убил девушку.

Новости Днепра про В 2 метрах от головы: обломок сбитой ракеты почти попал в девушку

Сегодня, 11 июня, над Днепром сбили две ракеты. Обломок сбитого вражеского железа почти попал в девушку.

Об этом она сообщила в местных телеграмм-каналах.

Девушка написала, что обломок прилетел в двух метрах от головы.

«Спасибо, что 2 метра в сторону от головы», — написала девушка и показала обломок от ракеты.

Новости Днепра про В 2 метрах от головы: обломок сбитой ракеты почти попал в девушку

Напомним, днем ​​11 июня жители Днепра сообщали о звуках взрывов. После этого в небе будто бы видели дым. Как сообщили в Воздушном командовании «Схід», сбили 2 управляемые авиационные ракеты противника в Днепропетровской области, предположительно Х-59/69. Глава облсовета Николай Лукашук уточнил, что ракеты сбили над Днепровским районом. Информации о разрушении или пострадавших пока не поступало.

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