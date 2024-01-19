Узнал в незнакомке хозяйку: в Днепре беспризорный пес преследует девушку

На массиве Левобережный собачка преследует девушку.

В Днепре бездомных собак становится только больше. Были случаи, когда животные нападали на детей и взрослых. На Левобережном бездомная собачка прицепилась к незнакомой девушке и преследует ее уже несколько дней.

Как рассказала днепрянка Марина, собака появилась на Левобережном недавно. В отличие от других животных, которые бродят по улицам в поисках пищи, этот песик выбрал для себя «своего «человека». Четвероногий ходит за девушкой по пятам, встречает и провожает домой, а иногда даже воет под окнами, где она живет.

Не просто появился – буквально преследует девушку. Он точно перепутал ее со своей хозяйкой. Она его не кормила, однако несколько дней назад собачка начала ходить за девушкой хвостиком, – рассказывает Марина.

Горожане сначала подумали, что собачка потерялась, но потом обратили внимание на чип от Зооконтроля, который прикреплен к ушкам. Это указывает на то, что животное жило на улице, прошло стерилизацию и нашло новых хозяев. Собака не грязная и ухоженная, но выглядит довольно худой, поэтому днепряне предполагают, что она или убежала от хозяев, или потерялась, или ее оставили на улице специально.

Люди отмечают, что собачка считает девушку своей хозяйкой, потому и ходит за ней следом. Пока что днепряне надеются, что найдут настоящих хозяев собаки.

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