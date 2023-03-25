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Уже сегодня днепряне смогут наблюдать на небе парад планет: где и как увидеть

Сегодня 18:36
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В последние дни марта мы можем наблюдать редкое космическое событие - парад планет. Наша луна, Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс выстроятся в дугу с 25 по 30 марта, поэтому уже сегодня можно будет увидеть это удивительное явление.

Новости Днепра про Уже сегодня днепряне смогут наблюдать на небе парад планет: где и как увидеть

Заметьте, что Юпитер может потеряться в солнечном свете после 28 марта, поэтому лучше успеть увидеть парад планет до этого времени.

Где, когда и как наблюдать за планетами?

Лучше выбрать для этого локацию за городом, вдали от яркого света. Увидеть планеты на западной части небосклона можно будет сразу после захода Солнца. Венеру будет легче всего обнаружить невооруженным глазом, поскольку это третий по яркости объект на небе после Солнца и Луны. Однако некоторые другие планеты, такие как Уран и Меркурий, труднее разглядеть. Наличие бинокля будет для вас преимуществом.

При выборе места позаботьтесь, чтобы рядом не было домов и высоких деревьев, ведь Юпитер и Меркурий будут находиться низко над горизонтом.

Итак, вскоре после того, как Солнце опустится за горизонт, посмотрите на запад. Там и выстраиваются планеты. Повезет, если небо будет безоблачным.

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