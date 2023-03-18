Уже не впервые: на Калиновой в Днепре неизвестный стреляет по авто из пневматического оружия (ФОТО)

В Днепре по улице Калиновой, 53 неизвестный или неизвестная обстреливает припаркованные автомобили из пневматического оружия. Владельцы поврежденных машин пожаловались.

Так, в одном из местных Telegram-каналов показали последствия опасного «развлечения». На обнародованном фото можно увидеть дырки от пуль в заднем стекле иномарки.

По словам владельца авто, соседи рассказали, что это уже не первый подобный инцидент в этом районе.

Напомним, ранее мы писали, что гражданские граждане, которые в начале вторжения РФ получили огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, должны вернуть все это в течение 10 дней.

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