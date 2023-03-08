Уже дома: из российского плена вернулось 130 украинцев

Из российского плена домой вернулись 130 украинцев – 126 защитников и 4 защитницы.

7 марта, в Украину из российского плена вернулось 126 защитников и 4 защитницы. Это воины ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, ГССТ. Среди них – 87 защитников Мариуполя, 71 из которых – из «Азовстали».

Также вернули взятых в плен в районе Бахмута и Соледара — всего 35 человек из Донецкого направления.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: