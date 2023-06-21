Уже 21 человек: из-за подрыва Каховской ГЭС растет число погибших

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на вторник, 20 июня, погиб 21 человек.

Об этом сообщает в Facebook МВД.

По данным ВСЕ, в Херсонской области подтопленными все еще остаются 595 домов.

Также из-за обстрелов врага растет количество погибших и раненых. В настоящее время 21 человек погиб, в том числе 5 — из-за прицельных выстрелов россиян. Еще 28 получили раненые, из них 16 – люди, помогающие ликвидировать последствия подрыва ГЭС.

Ранее было известно о 18 погибших.

«Эпидемиологическая ситуация стабильная и контролируемая. Вспышки инфекционных заболеваний не зафиксированы. Но в очередной раз напоминаю о строгом запрете вылова и потребления рыбы в пострадавших районах. Работают специальные патрули, которые отслеживают такие факты», — говорится в сообщении.

Также известно, что специалисты постоянно отбирают пробы воды как технической, так и питьевой воды.