Уже 200 тысяч военных: Генштаб сообщил о потерях врага

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.05.23 ориентировочно составили:
Как сообщалось, россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений.
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