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Уже 200 тысяч военных: Генштаб сообщил о потерях врага

Сегодня 09:30
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По данным на утро среды,17 мая, украинские военные ликвидировали за сутки 610 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет более 200 тысяч военных - 200590 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили девять танков и 16 БПЛА.

Новости Днепра про Уже 200 тысяч военных: Генштаб сообщил о потерях врага

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 200590 (+610) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3771 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин — 7365 (+17) ед,
  • артиллерийских систем — 3166 (+16) ед,
  • РСЗО — 562 (+0) ед,
  • средства ПВО — 318 (+2) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2748 (+16),
  • крылатые ракеты — 982 (+9),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6067 (+19) ед,
  • специальная техника — 417 (+7)

Как сообщалось, россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений.

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