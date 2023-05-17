Уже 200 тысяч военных: Генштаб сообщил о потерях врага

Как сообщалось, россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.05.23 ориентировочно составили:

По данным на утро среды,17 мая, украинские военные ликвидировали за сутки 610 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет более 200 тысяч военных - 200590 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили девять танков и 16 БПЛА.

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Россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском…

В Днепре 17 мая будут отключения света.

За прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений: ситуация на фронте Россияне сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка. просмотров

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