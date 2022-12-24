Ужасная смерть: в Кривом Роге сбили мужчину

Сегодня 24 декабря в районе 95 квартала насмерть сбили мужчину. По предварительной информации, мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

В Кривом Роге в районе 95 квартала насмерть сбили человека.

Для безопасности и удобства горожан на улицах Днепра снова частично…

Сегодня, 24 декабря, жители жилмассива Приднепровск остались без отопления.

В Павлограде в комендантский час задержали мужчину в бронежилете и…

Полная сумка боеприпасов: в Павлограде задержали мужчину В Павлограде в комендантский час задержали мужчину в бронежилете и с полной сумкой боеприпасов. просмотров