Ужасная смерть: в Кривом Роге сбили мужчину

Сегодня 24 декабря в районе 95 квартала насмерть сбили мужчину. По предварительной информации, мужчина переходил дорогу в неположенном месте.
Подробности ДТП выясняет полиция.
Читайте также:
Автор:
В Павлограде в комендантский час задержали мужчину в бронежилете и…
Близятся новогодние праздники.
Сегодня, 24 декабря, жители жилмассива Приднепровск остались без отопления.
Для безопасности и удобства горожан на улицах Днепра снова частично…
"Новая почта" опубликовала график работы своих отделений в Днепре на Новый год и Рождество.
В Павлограде в комендантский час задержали мужчину в бронежилете и с полной сумкой боеприпасов.
Близятся новогодние праздники.
Светлая память погибшим!
В декабре 2019 года в Кривом Роге мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю.
Сегодня, 24 декабря, жители жилмассива Приднепровск остались без отопления.
Для безопасности и удобства горожан на улицах Днепра снова частично заработает наружное освещение.
Сегодня российские оккупанты ударили из "Градов" по центру Херсона.
Сегодня, 24 декабря, на проспекте Героев произошла авария.
Сегодня россияне обстреляли центр Херсона.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!