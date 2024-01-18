Ужасная авария в Днепре: на Набережной Победы Volkswagen влетел в сломанный Land Rover и водителя, который стоял рядом

Один из автомобилей от удара перевернулся.

Вчера, 17 января, в Днепре на Набережной Победы произошла ужасная авария. Там Volkswagen на скорости влетел в Land Rover и его водителя, который стоял рядом.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Предварительно известно, что Land Rover сломался и стоял в левой полосе. Водитель был рядом с машиной. Volkswagen ехал в сторону кольца. Он врезался в Land Rover и тот перевернулся.

В результате ДТП мужчины получили серьезные травмы, их госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства аварии будут устанавливать следователи.

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