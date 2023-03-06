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Ужас: в Днепре на Луговском трамвай переехал человека

Сегодня 22:48
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Вечером 6 марта в Днепре под колесами трамвая №6 погиб человек.

Новости Днепра про Ужас: в Днепре на Луговском трамвай переехал человека

Трагедия произошла на перегоне между остановками «Парк Кирилловка» и «улица Луговская». Трамвай двигался в сторону конечной «площади Старомостова». По предварительной информации, мужчина шел со стороны железнодорожных путей и попал под вагон со стороны двери.
 
Трамвай №6 временно прекращал движение из-за следственных действий. На месте работали правоохранители.

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Новости Днепра про Ужас: в Днепре на Луговском трамвай переехал человекаРусский

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