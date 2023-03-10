Уволили за «аморальное» фото: воспитательница отсудила у детского сада 120 000 гривен

Воспитательница детсада Бугаевка Ровенской области Вита Черешневская, которую уволили из-за "аморального фото", на котором она в купальнике целуется с мужем во второй раз выиграла суд.

История началась с того, что Вита Черешневская 2017 опубликовала в Instagram фото, на котором она во время отдыха в купальнике целуется с мужем. Заведующая детсадом Лариса Музыка решила, что это — «аморально» и уволила свою подчиненную.

Вита Черешневская выиграла суд, однако тогда руководительница уволила ее во второй раз якобы за «прогулы». Однако Радивиловский районный суд 6 марта 2023 признал увольнение незаконным, а Виту Черешневскую считать уволенной во время ликвидации заведения.

«Я и беременной ходила на заседание суда. И разные эмоциональные ситуации были, ведь по мне, мою писали всевозможные «гадости». Но я знала, что победа будет за нами. Здесь даже и сомнений не было. Конечно, что я радовалась и сейчас рада. Но такого покоя, на душе, честно скажу, нет. Эта обида все равно останется навсегда», — говорит Вита Черешневская.

Суд также направил в прокуратуру обращение по поводу незаконного увольнения женщины. Сейчас детсад уже ликвидировали, но Вита говорит, что она не уверена, вернулась бы на работу.

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