Утверждены характеристики предметных тестов НМТ-2023: что нужно знать днепрянам

Этот приказ определяет:
— количество задач по каждому предмету;
— формы тестовых заданий;
— время выполнения задач;
— схемы начисления баллов
Тесты по украинскому языку, истории Украины, биологии и химии будут содержать по 30 заданий, по математике – 22 задания, физики – 20 заданий, а по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому или французскому) – 32 задания.
Все задачи мультитеста будут соответствовать содержанию программ ВНО по учебным предметам. Содержание задач по истории Украины будет охватывать события второй половины XVI – начала XXI века.
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