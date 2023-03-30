Утверждены характеристики предметных тестов НМТ-2023: что нужно знать днепрянам

Украинским центром оценки качества образования утверждены общие характеристики предметных тестов основного и дополнительно блоков Национального мультипредметного тестирования.

Этот приказ определяет:

— количество задач по каждому предмету;

— формы тестовых заданий;

— время выполнения задач;

— схемы начисления баллов

Тесты по украинскому языку, истории Украины, биологии и химии будут содержать по 30 заданий, по математике – 22 задания, физики – 20 заданий, а по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому или французскому) – 32 задания.

Все задачи мультитеста будут соответствовать содержанию программ ВНО по учебным предметам. Содержание задач по истории Украины будет охватывать события второй половины XVI – начала XXI века.

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