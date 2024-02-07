Утром взрывы, а сейчас громкие звуки: жителей Павлограда предупредили о промышленных работах

Жителей Павлограда предупреждают: с 12:15 в городе проводятся промышленные работы, поэтому в некоторых районах слышны громкие звуки.
Об этом сообщили на ФБ-странице “Павлоград офіційний”.
Уважаемые павлоградцы! Просим сохранять спокойствие. В некоторых районах города слышны громкие звуки. С 12:15 проводятся промышленные работы, — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром враг снова нанес массированный ракетный удар по Украине. Неспокойно было и в нашей области. В Павлоградском районе наши защитники сбили вражескую ракету. Но, к сожалению, есть и «прилеты» по инфраструктурному объекту. Люди не пострадали.
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