Утром взрывы, а сейчас громкие звуки: жителей Павлограда предупредили о промышленных работах

Утром в области тоже было громко – все детали после…

Сколько стоит докупить год стажа и сколько заплатят за год сверхстажа в Украине: суммы С начала 2024 года в Украине изменилась минимальная заработная плата. Размер минимального страхового взноса, который работодатель платит за сотрудника в Пенсионный фонд также изменился. Также изменилась стоимость одного года стажа для тех, кто хочет докупить себе несколько месяцев или лет… 1 просмотров

Как выглядела исчезнувшая гостиница в центре Днепра и что теперь на ее месте (ФОТО) Более века назад в Днепре было очень много гостиниц – город развивался, сюда приезжали промышленники и инвесторы, желающие вложить деньги в сталь и руду либо открыть завод или магазин. Для иностранных гостей в городе работали самые современные на тот момент… 3 просмотров