Утром враг ударил Никопольщину артиллерией и дронами-камикадзе: есть пострадавшие

О последствиях доложил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Накануне вечером от вражеских атак страдали Никополь, Марганецкая и Красногригорьевская общины.
Сегодня утром вражеский беспилотник попал в пассажирский автобус. В результате попадания автобус воспламенился, впоследствии пожар оперативно потушили. Сообщается, что внутри находились люди – мужчины 52, 65 и 75 лет, а также 38-летняя женщина. Все получили осколочные ранения, их состояние удовлетворительное, поэтому будут лечиться дома.
Повреждена многоэтажка, 3 частных дома, инфраструктурный объект и еще один автобус, хозяйственная постройка, 3 газопровода и 2 линии электропередачи. Задело гараж, еще один — полностью разрушен, — сообщил Лукашук.
Напомним, ранее мы писали, что Днепропетровская область стала самой тревожной областью Украины. Согласно опубликованной статистике, за месяц на Днепропетровщине тревога звучала не менее 228 раз.
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге на Днепропетровщине молодой человек отравился самодельными таблетками,…
Курган подвергся атаке "черных археологов"
В Кривом Роге можно арендовать помещение цирка.
В Днепропетровской области несколько шахт были временно обесточены.
Сегодня, 6 июня, в Днепре электроснабжение может не отключаться, однако не у всех.
Хорошего дня, друзья!
В Кривом Роге на Днепропетровщине молодой человек отравился самодельными таблетками, сделанными из мухоморов.
Страшно красиво.
Суд ЕС признал, что сеть не смогла доказать подлинное использование термина для куриных продуктов в споре с ирландским конкурентом.
На Днепропетровщине бушевала непогода.
В Днепре 6 июня снова будут выключать свет.
Курган подвергся атаке "черных археологов"
В Днепре продолжают отключать водоснабжение и водоотвод должникам.
В Кривом Роге существует "самое опасное" озеро в целом районе, а может и в области.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!