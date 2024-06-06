Утром враг ударил Никопольщину артиллерией и дронами-камикадзе: есть пострадавшие

Утром 6 июня враг ударил по райцентру Никополя.

О последствиях доложил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Накануне вечером от вражеских атак страдали Никополь, Марганецкая и Красногригорьевская общины.

Сегодня утром вражеский беспилотник попал в пассажирский автобус. В результате попадания автобус воспламенился, впоследствии пожар оперативно потушили. Сообщается, что внутри находились люди – мужчины 52, 65 и 75 лет, а также 38-летняя женщина. Все получили осколочные ранения, их состояние удовлетворительное, поэтому будут лечиться дома.

Повреждена многоэтажка, 3 частных дома, инфраструктурный объект и еще один автобус, хозяйственная постройка, 3 газопровода и 2 линии электропередачи. Задело гараж, еще один — полностью разрушен, — сообщил Лукашук.

Напомним, ранее мы писали, что Днепропетровская область стала самой тревожной областью Украины. Согласно опубликованной статистике, за месяц на Днепропетровщине тревога звучала не менее 228 раз.

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