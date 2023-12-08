Утром в Павлограде прогремели взрывы: что известно

Сегодня утром в Павлограде прогремели взрывы.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Вся информация уточняется и будет опубликована после отбоя воздушной тревоги, – отметил он.
Было громко в городе и вчера поздно вечером. Возникли несколько пожаров, которые спасатели потушили. Также наши защитники сбили 5 беспилотников – в Павлоградском и Синельниковском районах.
Враг ночью атаковал из тяжелой артиллерии и Никопольщину – бил по Червоногригорьевской громаде. К счастью, никто не пострадал.
Воздушная тревога продолжается. Берегите себя. Будьте в безопасных местах, – призвал Лысак.
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