Утром над Днепропетровщиной ПВО сбили российскую ракету

Под ударом находились Марганецкая община и районный центр.

Вчера в течение дня россияне атаковали Никопольщину. Враг применял БпЛА и дроны-камикадзе.

Благодарен военным из ППК «Восток» за точную работу. В общей сложности в общинах области ночь прошла без обстрелов, — пишет глава ОГА.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Сегодня утром силы ПВО сбили российскую ракету над Синельниковщиной.

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