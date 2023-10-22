Утром над Днепропетровщиной ПВО сбили российскую ракету

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Благодарен военным из ППК «Восток» за точную работу. В общей сложности в общинах области ночь прошла без обстрелов, — пишет глава ОГА.
Вчера в течение дня россияне атаковали Никопольщину. Враг применял БпЛА и дроны-камикадзе.
Под ударом находились Марганецкая община и районный центр.
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