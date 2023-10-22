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Утром над Днепропетровщиной ПВО сбили российскую ракету

Сегодня 09:33
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Сегодня утром силы ПВО сбили российскую ракету над Синельниковщиной.

Новости Днепра про Утром над Днепропетровщиной ПВО сбили российскую ракету

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Благодарен военным из ППК «Восток» за точную работу. В общей сложности в общинах области ночь прошла без обстрелов, — пишет глава ОГА.

Вчера в течение дня россияне атаковали Никопольщину. Враг применял БпЛА и дроны-камикадзе.

Под ударом находились Марганецкая община и районный центр.

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