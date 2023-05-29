Утонула в озере: в Днепре спасатели получили тело женщины

Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровской области.
Вечером 28 мая в Службу спасения сообщили, что на озере Куриное, которое рядом с Трансформаторной улицей, на поверхности находится тело женщины.
Работники ГСЧС прибыли на место и увидели, что тело было на расстоянии 7 метров от берега. Водолазы достали женщину и передали полицейским для установки деталей смерти и личных данных.
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