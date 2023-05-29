Утонула в озере: в Днепре спасатели получили тело женщины

В Днепре из озера Куриное спасатели достали тело женщины.

Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровской области.

Вечером 28 мая в Службу спасения сообщили, что на озере Куриное, которое рядом с Трансформаторной улицей, на поверхности находится тело женщины.

Работники ГСЧС прибыли на место и увидели, что тело было на расстоянии 7 метров от берега. Водолазы достали женщину и передали полицейским для установки деталей смерти и личных данных.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: