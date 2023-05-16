Уточнено количество сбитых российских ракет во время ночной атаки, — данные Генштаба

Во время ночной атаки по Украине 16 мая РФ использовала шесть "Кинжалов", девять "Калибров", а также десять ракет наземного базирования. Все были уничтожены украинскими защитниками.

«По уточненной информации, для нанесения ракетных ударов враг использовал шесть аэробалистических ракет «Кинжал», девять крылатых ракет «Калибр» и 10 ракет наземного базирования (С-400, «Искандер-М»), из которых все были уничтожены нашими защитниками», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, ранее было известно, что во время ночной атаки из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал», девять крылатых ракет «Калибр» — с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, «Искандер-М»). На тот момент информация уточнялась.

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