«Утки не плавают, а ходят»: в Днепре критически обмелело озеро Курячее

Озеро Курячее стремительно мелеет. По словам местных, уровень воды упал где-то на полметра. Из-за этого водоем начал заболачиваться. Кое-где пруд настолько высох, что утки ходят, а не плавают.

Как же жалость нашего Курячего! Обмелело, уровень воды упал на полметра. Начинает заболачиваться. Есть места, где утки ходят, а не плавают. На одном фото вдаль виден молодняк цапли. Им вообще вода по коленке. Такие невеселые дела, – рассказывает местный житель Алексей.

Днепряне предполагают, что озеро обмелело из-за жары и отсутствия осадков. Местные жители надеются, что как только пойдут дожди — водоем «наберет» утраченную воду.