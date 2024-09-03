«Утки не плавают, а ходят»: в Днепре критически обмелело озеро Курячее

Озеро Курячее стремительно мелеет. По словам местных, уровень воды упал где-то на полметра. Из-за этого водоем начал заболачиваться. Кое-где пруд настолько высох, что утки ходят, а не плавают.
Как же жалость нашего Курячего! Обмелело, уровень воды упал на полметра. Начинает заболачиваться. Есть места, где утки ходят, а не плавают. На одном фото вдаль виден молодняк цапли. Им вообще вода по коленке. Такие невеселые дела, – рассказывает местный житель Алексей.
Днепряне предполагают, что озеро обмелело из-за жары и отсутствия осадков. Местные жители надеются, что как только пойдут дожди — водоем «наберет» утраченную воду.
Напомним, ранее мы сообщали, что неизвестные сбрасывали в озеро жидкость с химикатами. По результатам проверки основные показатели загрязнения воды были в пределах нормы, кроме показателя PH, который оказался существенно повышенным. Это указывало на то, что в озеро действительно сбрасывали вещества, содержащие луга. Несмотря на это, на пруд постоянно наведывались цапли и утки.
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