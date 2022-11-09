«Утепление» половиками и 300 грн за коммуналку: как выглядит комната за 1 тыс грн в аренду в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дешевых комнат в аренду в Днепре.
1 тыс грн обойдется комната на Слобожанском проспекте. Дополнительно придется оплачивать 50% коммунальных услуг, но это – стандартное условие для аренды жилья такого типа. Комнату сдадут только женщине и при условии, что она будет помогать хозяйке квартиры: периодически ходить в магазин за продуктами, а также убирать в квартире. Жилье находится на 3 этаже 5-ти этажного дома.
Снять комнату в районе улицы Березинская обойдется в 1,5 тыс грн. Помещение закрывается на ключ, в комнате есть шкаф, кровать. Сама квартира двухкомнатная, находится в панельном доме.
2 тыс грн – и можно жить в комнате в доме в районе Запорожского шоссе. Дом высотный, квартира находится на 10 этаже. Платить за коммуналку нужно будет всего 300 грн. Но будущему арендатору следует учесть, что в доме электрическая плита, поэтому если отключат свет выпить горячего чаю будет проблематично. В квартире есть водонагреватель, холодильник, стиральная машинка.
Жить в квартире на набережной и при этом с видом на Днепр обойдется в 2,5 тыс грн в месяц. В комнате также будет выход на застекленную лоджию. Как пишет автор объявления, сама квартира после ремонта, но судя по фото ремонт в ней был очень и очень давно. Есть отдельный холодильник, необходимая бытовая техника и проведен Интернет. Двор закрыт. Жилье находится в трехкомнатной квартире на самом высоком, 9 этаже дома.
Арендовать комнату в районе 12 квартала обойдется в 3 тыс грн. В помещении два спальных места, есть беспроводной Интернет, в доме газовая колонка, есть вся необходимая для проживания техника. Помещение выглядит чисто, ухожено и с довольно «свежей» мебелью.
Столько же обойдется комната в районе проспекта Гагарина. Находится она не в многоквартирном доме, а в частном. Жить смогут два человека. В доме автономное отопление, есть стиральная машинка, проведен Инетрнет. Ремонт был давно, а такую мебель, как в комнате, в магазинах можно было купить лет 40-50 назад.
Снять комнату в районе улицы Юрия Кондратюка обойдется в 3,5 тыс грн. Находится помещение на последнем этаже «хрущевки». Есть необходимая техника и мебель. Комната выглядит довольно чистой и «утеплённой» коврами и накидками на диване.
Месяц проживания в комнате в доме неподалеку от центра города обойдется в 4 тыс грн. Находится дом в районе улицы Грушевского. Квартира расположена на первом этаже панельного дома, в помещении могут проживать 2 человека. В комнате есть мебель и техника, а также ковры, половики и «возрастные» серванты.
Проживание в комнате в доме на центральном проспекте Днепра обойдется в 5 тыс грн. Квартира находится в 5-ти этажном доме, на 3 этаже. В помещении был недавно сделан ремонт, куплена мебель. Есть вся нужная техника. Жить смогут 2 человека.
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Ирина
Автор:
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