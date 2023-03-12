Установил рекорд: атлет из Днепра завоевал «золото» на Кубке Европы

Днепровский атлет Михаил Кохан выиграл «золото» по метанию молота на Кубке Европы, состоявшемся в португальской Лейрии. Отмечается, что его результат стал новым мировым рекордом сезона-2023 в возрастной категории U23. Победный результат – 75.80 м
О хорошем известии рассказал председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Михаил получил медаль в первый же день соревнований.
Крутое достижение! Поздравляю чемпиона! – написал Сергей Лысак.
Для справки: 22-летний Михаил Кохан – воспитанник Днепропетровского профессионального колледжа спорта. Член сборной Украины. За свою карьеру он стал чемпионом мира среди юношей, финалистом Чемпионата мира среди взрослых. Чемпион Кубка Европы, чемпион и рекордсмен Европы среди юниоров. Обладатель олимпийской лицензии в Токио – 2020.
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