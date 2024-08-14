Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Успение Пресвятой Богородицы: новая дата праздника, его суть и традиции

Сегодня 17:56
просмотров

В этом году Успение Пресвятой Богородицы в Украине будут отмечать 15 августа. До этого один из важнейших христианских праздников отмечали 29 августа, но из-за перехода церкви на новоюлианский календарь праздник сместился на 13 дней.

Новости Днепра про Успение Пресвятой Богородицы: новая дата праздника, его суть и традиции

Журналисты dnepr.info узнали традиции празднования и что нельзя делать в этот день.

Что за праздник

Успение Пресвятой Богородицы или Первая Причистая – день смерти матери Иисуса Христа. Согласно Библии, о своей смерти Дева Мария узнала за три дня – об этом ей сообщил архангел Гавриил и вручил Деве Марии райскую ветвь. Она сразу пошла к близким, чтобы проститься с ними, а умерла тихо и спокойно.  При этом она выглядела так, словно просто уснула  — отсюда и пошло название праздника. «Успение» означает сон и несет в себе идею о продлении жизни после земного существования. После своей смерти через три дня Дева Мария вознеслась на небеса.

Считается, что после ее физической смерти сам Иисус предстал перед ней в окружении ангелов. Дева Мария обратилась к нему с молитвой и попросила благословить всех, кто чтит ее память.

В этот день принято поклоняться о вечной жизни после смерти. День важный для христиан тем, что объединяет их в общей вере и надежде на вечную жизнь. Праздник Успения Пресвятой Богородицы считается радостным, так как отмечает переход матери Иисуса к вечной жизни.

Новости Днепра про Успение Пресвятой Богородицы: новая дата праздника, его суть и традиции

Дева Мария считается могущественной Заступницей и Покровительницей в небе.

Праздник считается символическим завершением церковного года – он заканчивается 31 августа. Но при этом есть еще два больших праздника в честь Девы Марии – Вторая Пречистая – Рождество Богородицы и Третья Пречистая – введение в храм Пресвятой Богородицы. Они отмечаются в сентябре и декабре соответственно.

Что нужно делать в день Успения Пресвятой Богородицы

По традиции в этот день нужно посетить церковь. С собой можно взять колоски пшеницы и цветы для освещения. Можно положить в корзину для освящения орехи, фрукты, хлеб, мед. Также необходимо поставить свечку и помолиться за здоровье родных.

Богослужение в честь Успения начинается с вечера и продолжается всю ночь. Христиане верят, что набор молитв, который читают в церкви во время заутрени имеет в этот день особую силу. На праздник в храме святят просфоры и проводят обряд хлеболамания. Священник благословляет хлеб и вино, а потом раздает их людям. Празднования завершает вечерняя служба.

После церкви можно устроить праздничное застолье. На столе должны быть пироги с фруктами, овощами, вареники, блины с медом, обязательно освященный ржаной хлеб.

Новости Днепра про Успение Пресвятой Богородицы: новая дата праздника, его суть и традиции

Хоть Успение и считается одним из главных церковных праздников, работать в этот день можно. День считается благоприятным для консервации и засолки овощей на зиму. А вот работать и убирать в этот день не желательно, равно как и трудиться на огороде.

Что нельзя делать в этот день

На праздник Успения Богородицы запрещено носить старую или неудобную обувь. Наши предки верили, что если в этот день натереть ноги – весь жизненный путь будет полон трудностей. На праздник нельзя стричься, пользоваться иглами, ножами или ножницами. Запрещено шить, резать, заниматься рукоделием и использовать в быту острые предметы.

В этот день стоит избегать ссор и конфликтов, нельзя думать плохо о людях или желать им зла, поскольку оно может вернуться тому, кто желал.

Новости Днепра про Успение Пресвятой Богородицы: новая дата праздника, его суть и традиции

Приметы дня

Наши предки считали, что хорошая погода на праздник Успения Пресвятой Богородицы – впереди ждет прохлада, а потом бабье лето. Радуга в небе обещала теплую осень. Большое количество паутины – зимой будет мало снега и много холодных дней. Дождь в этот день обещал дождливую осень.

Чистое небо во время восхода солнца считалось предвестником ранней весны, а хорошая погода – обещала хороший урожай.

Еще одной традицией этого дня были проводы лета. Считалось, что солнце засыпает до весны и ночи после Успения становятся длиннее и холоднее.

Сны в ночь на Успение считаются вещими.

После Успения наступает пора свадеб. Начиная с этого дня родители девушек раньше принимали сватов и планировали свадьбу – торжество проводили на Покров. Считалось, что если родители договорятся о свадьбе на Успение, то молодые будут жить в мире и согласии.

Новости Днепра про Успение Пресвятой Богородицы: новая дата праздника, его суть и традиции

 

Читайте также:

Новости Днепра про Успение Пресвятой Богородицы: новая дата праздника, его суть и традицииУкраїнська Новости Днепра про Успение Пресвятой Богородицы: новая дата праздника, его суть и традицииРусский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре в июле снизились цены на продукты: что подешевело
    Новости Днепра
    Сегодня 15:59
    В Днепре в июле снизились цены на продукты: что подешевело

    В Днепре подешевело большинство продуктов питания.

    В Днепр с фронта доставили 900-летнюю половецкую статую
    Новости Днепра
    Сегодня 15:15
    В Днепр с фронта доставили 900-летнюю половецкую статую

    Половецкая статуя, которой около 900 лет, в Днепре.

    В Днепре в 70-х годах билеты на автобус доставлялись курьером
    Новости Днепра
    Сегодня 14:40
    В Днепре в 70-х годах билеты на автобус доставлялись курьером

    В Днепре когда-то доставляли билеты на автобусы курьером.

    Какие медобследования нужно пройти школьникам Днепра перед началом учебного года
    Новости Днепра
    Сегодня 14:38
    Какие медобследования нужно пройти школьникам Днепра перед началом учебного года

    В Днепре детям перед началом обучения в школах нужно пройти…

    Последние новости

    В Днепре в июле снизились цены на продукты: что подешевело
    В Днепре в июле снизились цены на продукты: что подешевело

    В Днепре подешевело большинство продуктов питания.

    Сегодня 15:59
    3
    просмотров
    В Днепр с фронта доставили 900-летнюю половецкую статую
    В Днепр с фронта доставили 900-летнюю половецкую статую

    Половецкая статуя, которой около 900 лет, в Днепре.

    Сегодня 15:15
    3
    просмотров
    В Днепре в 70-х годах билеты на автобус доставлялись курьером
    В Днепре в 70-х годах билеты на автобус доставлялись курьером

    В Днепре когда-то доставляли билеты на автобусы курьером.

    Сегодня 14:40
    2
    просмотров
    Какие медобследования нужно пройти школьникам Днепра перед началом учебного года
    Какие медобследования нужно пройти школьникам Днепра перед началом учебного года

    В Днепре детям перед началом обучения в школах нужно пройти медосмотр.

    Сегодня 14:38
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина задушил товарища, а затем вызвал полицию, чтобы увести от себя подозрения
    На Днепропетровщине мужчина задушил товарища, а затем вызвал полицию, чтобы увести от себя подозрения

    В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина задушил своего знакомого.

    Сегодня 13:46
    2
    просмотров
    В Днепре в Тоннельной Балке появилась лужайка, завешанная нижним бельем
    В Днепре в Тоннельной Балке появилась лужайка, завешанная нижним бельем

    В Днепре в Тоннельной балке заметили необычный перформанс.

    Сегодня 13:36
    3
    просмотров
    ТОП-10 самых дешевых вариантов аренды жилья у моря в Одессе: цены стартуют от 150 грн
    ТОП-10 самых дешевых вариантов аренды жилья у моря в Одессе: цены стартуют от 150 грн

    До конца лета осталось еще несколько недель. Синоптики обещают, что температура в ближайшее время будет только расти. Самое время побывать на море тем, кто еще этого не сделал.

    Сегодня 13:27
    2
    просмотров
    На границе задержали молодого человека из Днепропетровщины, который лесами пробирался в Польшу
    На границе задержали молодого человека из Днепропетровщины, который лесами пробирался в Польшу

    Потенциального беглеца поймали на границе.

    Сегодня 12:58
    1
    просмотров
    Кондитер из Днепра сделал торт в виде популярного инопланетного существа (ФОТО)
    Кондитер из Днепра сделал торт в виде популярного инопланетного существа (ФОТО)

    Днепровский кондитер удивляет своими тортами.

    Сегодня 12:49
    3
    просмотров
    На фронте в Украине военным начали помогать собаки-роботы: зачем они нужны и как работают
    На фронте в Украине военным начали помогать собаки-роботы: зачем они нужны и как работают

    Украинским военным стали помогать собаки-роботы.

    Сегодня 12:44
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх