Успение Пресвятой Богородицы: новая дата праздника, его суть и традиции

В этом году Успение Пресвятой Богородицы в Украине будут отмечать 15 августа. До этого один из важнейших христианских праздников отмечали 29 августа, но из-за перехода церкви на новоюлианский календарь праздник сместился на 13 дней.

Журналисты dnepr.info узнали традиции празднования и что нельзя делать в этот день.

Что за праздник

Успение Пресвятой Богородицы или Первая Причистая – день смерти матери Иисуса Христа. Согласно Библии, о своей смерти Дева Мария узнала за три дня – об этом ей сообщил архангел Гавриил и вручил Деве Марии райскую ветвь. Она сразу пошла к близким, чтобы проститься с ними, а умерла тихо и спокойно. При этом она выглядела так, словно просто уснула — отсюда и пошло название праздника. «Успение» означает сон и несет в себе идею о продлении жизни после земного существования. После своей смерти через три дня Дева Мария вознеслась на небеса.

Считается, что после ее физической смерти сам Иисус предстал перед ней в окружении ангелов. Дева Мария обратилась к нему с молитвой и попросила благословить всех, кто чтит ее память.

В этот день принято поклоняться о вечной жизни после смерти. День важный для христиан тем, что объединяет их в общей вере и надежде на вечную жизнь. Праздник Успения Пресвятой Богородицы считается радостным, так как отмечает переход матери Иисуса к вечной жизни.

Дева Мария считается могущественной Заступницей и Покровительницей в небе.

Праздник считается символическим завершением церковного года – он заканчивается 31 августа. Но при этом есть еще два больших праздника в честь Девы Марии – Вторая Пречистая – Рождество Богородицы и Третья Пречистая – введение в храм Пресвятой Богородицы. Они отмечаются в сентябре и декабре соответственно.

Что нужно делать в день Успения Пресвятой Богородицы

По традиции в этот день нужно посетить церковь. С собой можно взять колоски пшеницы и цветы для освещения. Можно положить в корзину для освящения орехи, фрукты, хлеб, мед. Также необходимо поставить свечку и помолиться за здоровье родных.

Богослужение в честь Успения начинается с вечера и продолжается всю ночь. Христиане верят, что набор молитв, который читают в церкви во время заутрени имеет в этот день особую силу. На праздник в храме святят просфоры и проводят обряд хлеболамания. Священник благословляет хлеб и вино, а потом раздает их людям. Празднования завершает вечерняя служба.

После церкви можно устроить праздничное застолье. На столе должны быть пироги с фруктами, овощами, вареники, блины с медом, обязательно освященный ржаной хлеб.

Хоть Успение и считается одним из главных церковных праздников, работать в этот день можно. День считается благоприятным для консервации и засолки овощей на зиму. А вот работать и убирать в этот день не желательно, равно как и трудиться на огороде.

Что нельзя делать в этот день

На праздник Успения Богородицы запрещено носить старую или неудобную обувь. Наши предки верили, что если в этот день натереть ноги – весь жизненный путь будет полон трудностей. На праздник нельзя стричься, пользоваться иглами, ножами или ножницами. Запрещено шить, резать, заниматься рукоделием и использовать в быту острые предметы.

В этот день стоит избегать ссор и конфликтов, нельзя думать плохо о людях или желать им зла, поскольку оно может вернуться тому, кто желал.

Приметы дня

Наши предки считали, что хорошая погода на праздник Успения Пресвятой Богородицы – впереди ждет прохлада, а потом бабье лето. Радуга в небе обещала теплую осень. Большое количество паутины – зимой будет мало снега и много холодных дней. Дождь в этот день обещал дождливую осень.

Чистое небо во время восхода солнца считалось предвестником ранней весны, а хорошая погода – обещала хороший урожай.

Еще одной традицией этого дня были проводы лета. Считалось, что солнце засыпает до весны и ночи после Успения становятся длиннее и холоднее.

Сны в ночь на Успение считаются вещими.

После Успения наступает пора свадеб. Начиная с этого дня родители девушек раньше принимали сватов и планировали свадьбу – торжество проводили на Покров. Считалось, что если родители договорятся о свадьбе на Успение, то молодые будут жить в мире и согласии.

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