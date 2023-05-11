Успейте зарядить гаджеты: сегодня почти сотня домов в Днепре останется без света

В Днепре 11 мая около сотни домов останутся без света.

Так, в четверг, 11 мая, с 8:00 до 17:00 не будет электричества по следующим адресам:

ул. Рабочая: 148;

ул. Агрономическая: 1, 2, 2А, 3-11, 13, 15, 17, 19;

ул. Ангарская: 1-14;

ул. Арбатская: 34, 34А , 36-38, 38А, 39-49, 51, 53, 55;

ул. Астраханская: 1-7, 7А, 8-22;

ул. Ачинская: 1, 3, 5, 7, 9;

ул. Мартовская: 7- 21 (нечетные);

ул. Отрадная: 1-2, 2А, 3-6, 6Б, 7, 8, 10-13;

ул. Волгоградская: 1-12, 12А, 13-22;

ул. Говорова: 1, 1А, 2, 2А, 3-8, 10, 12, 14, 16;

ул. Днепровская: 1-21, 21А, 22;

ул. Экскаваторная: 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5-11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 15Б, 17-27, 27А, 29;

ул. Эстонская: 1-18, 18А, 19-24;

ул. Звенигородская: 1-7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15-24, 24А, 25-46, 49, 51, 53;

ул. Зоологическая: 1, 2, 2А, 3, 4-12, 12А, 13, 14, 14А, 15-30;

ул. Встречная: 3, 5, 7-20, 82;

ул. Калужская: 1-8, 8А, 9-13, 13А, 14, 14А;

ул. Каховская: 11-23 (нечетные);

ул. Апрельская: 1, 1А, 3-20, 20А;

ул. Кисловодская: 2, 2А, 3, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8-16, 16А, 17-26, 26А, 27-59, 61, 63, 65;

ул. Козака Мамая: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 5, 5А, 7, 7А, 7Б, 9, 9А, 11, 11А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 17А, 19, 19А, 21, 21А, 23, 23А, 25, 25А, 27, 27А, 29, 29А, 31, 31А, 33;

ул. Константиновская: 1-12, 12А, 13-16, 18;

ул. Ленская: 1-12, 12А, 13, 14;

ул. Майкопской: 1-2, 4-30, 30А, 30Б, 31-36, 36А, 37-47, 47А, 48-53, 53А, 54-63, 65, 67, 69;

ул. Макаренко: 1-8, 8А, 9-15, 15А, 16-22, 22А, 23-27, 29, 31;

ул. Марганцевская: 7, 9-20;

ул. Машиностроительная: 1-8, 8А, 9-13, 13А, 14, 16;

ул. Мирная: 1-29 (нечетные);

ул. Монтажная: 1-4, 6-23, 23А, 24-32, 32А, 33-48, 48А, 49-66, 66А, 67-73;

ул. Моцарта: 1-14;

ул. Новикова-Прибоя: 1А, 2-22;

ул. Александры Рындовской: 1-5, 5А, 6-67, 67А, 68-88, 88А, 89-94, 96-118 (четные);

ул. Павла Тычины: 1, 1В, 3, 5, 7;

ул. Пасечная: 1, 2Б, 3-10, 10А, 11-13, 13А, 14-20, 20А, 21-23, 25-36, 38-43, 43А, 44-61, 61А, 62-66, 68-82 (четные);

ул. Патриотичная: 1-13 (нечетные),15А, 15Б, 17, 19, 21;

ул. Победы: 1, 1А, 2, 2А, 3-22, 24-54, 54А, 55-95, 95А, 96-112, 114-134 (четные), 134Б, 136-198 (четные);

ул. Печерская: 1, 1А, 2, 3, 3А, 4-7, 11, 13, 15, 17;

ул. Подольская: 1- 9 (нечетные), 9А, 11, 13, 13А;

ул. Прессова: 1- 10,11,12,13,15,17,19, 20,21,22,23,25,27, 35,37, 53;

ул. Привольная: 1- 4, 4А, 5, 7, 7А, 9-22, 22А;

ул. Августовская: 11А,13,13А,13Б,15,15А,17,19, 21,23,25,27,29;

ул. Серпуховская: 1, 1А, 2-14;

ул. Солидарная: 1, 1А, 3-15 (нечетные);

ул. Соломенская: 4, 6, 8, 10, 17, 18, 24, 28, 42, 56;

ул. Софиевская: 1;

ул. Старицкого: 3, 5-22;

ул. Старобельская: 1-11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 14А;

ул. Старова: 1-22;

ул. Сурская: 32-39, 39А, 40-69, 69А, 70-117, 119-129, 131-143 (нечетные);

ул. Тракторная: 1-9, 9А, 10-13, 13А, 14, 14А, 15;

ул. Уманская: 1-9, 9А, 10-40, 42, 44, 46, 46А, 48, 48А, 50-66 (четные), 66А;

ул. Филатова: 1-7;

ул. Черноморская: 1, 2, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 3-8, 8А, 9-13, 13А, 14-19, 19А, 20, 21, 21А, 22-27, 29, 30А;

ул. Шпакова: 1, 2, 2А, 3, 3А, 4-11, 11А, 12, 12А, 13-21, 21А, 22-30 (четные), 30А, 30Б;

пер. Новомиргородский: 2А, 10, 12А;

пер. Пожарского: 1-7, 7А, 8, 10-16;

пер. Студенческий: 11, 14, 15, 17, 19;

проезд Александра Гальченко: 17.

Известно, что отключение света в Днепре 11 мая связано с проведением плановых работ компанией ЦЭК.

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