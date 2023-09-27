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  • Ушла из дома и исчезла: на Днепропетровщине полиция разыскивает 86-летнюю бабушку

Ушла из дома и исчезла: на Днепропетровщине полиция разыскивает 86-летнюю бабушку

Сегодня 18:07
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Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про Ушла из дома и исчезла: на Днепропетровщине полиция разыскивает 86-летнюю бабушку

В Кривом Роге полиция разыскивает 86-летнюю Марию Дашковскую.

19 сентября 2023 года женщина ушла из дома в Металлургическом районе города и пропала.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 70-80 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы короткие седые, глаза зеленые.

Была одета: темное платье, черные кроссовки. 

Если вы видели эту бабушку или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 067 638 07 71, 067 568 90 99 или 102.

Важна любая информация!

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Новости Днепра про Ушла из дома и исчезла: на Днепропетровщине полиция разыскивает 86-летнюю бабушкуУкраїнська Новости Днепра про Ушла из дома и исчезла: на Днепропетровщине полиция разыскивает 86-летнюю бабушкуРусский

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