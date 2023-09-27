Ушла из дома и исчезла: на Днепропетровщине полиция разыскивает 86-летнюю бабушку

В Кривом Роге полиция разыскивает 86-летнюю Марию Дашковскую.
19 сентября 2023 года женщина ушла из дома в Металлургическом районе города и пропала.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 70-80 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы короткие седые, глаза зеленые.
Была одета: темное платье, черные кроссовки.
Если вы видели эту бабушку или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 067 638 07 71, 067 568 90 99 или 102.
Важна любая информация!
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