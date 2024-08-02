Ушла из дома и не вернулась: в Каменском разыскивают 14-летнюю девушку

Полиция Каменского разыскивает несовершеннолетнюю Виолетту Гнатенко.

В Каменском разыскивают 14-летнюю Виолету Гнатенко.

Об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.

Вчера, 1 августа, примерно в 10:00 девушка ушла из дома на улице Гетьмана Дорошенко. По состоянию на 09.00 место ее пребывания неизвестно.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 150 см, худощавые, длинные крашеные в вишневый цвет волос, светлые глаза.

Была одета: светлая блузка, темные шорты.

Фото Виолеты:

Если вам известна какая-либо информация о возможном местонахождении 14-летней Виолеты Гнатенко, сообщайте в полицию по телефонам: 068-241-17-43, 096-586-94-41 или 102.

Напомним, вчера мы писали, что на Днепропетровщине разыскивают 51-летнего мужчину, который пропал 3 недели назад. Правоохранители сообщили, что место его нахождения было установлено. Жертвой преступления или правонарушения он не стал.

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