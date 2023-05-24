Ушла из дома и не вернулась: в Днепре и области исчезла 14-летняя девушка

Нужна помощь.

Как сообщили в полиции Днепра, в городе и области разыскивают 14-летнюю Маргариту Бурлуцкую.

В среду, 24 мая, около 7:30 девушка ушла из дома в поселке Хуторо-Губиниха, что в Новомосковском районе до сих пор не вернулась.

Приметы: на вид 16 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, глаза карие, черные длинные волосы.

Была одета: черная юбка, черная футболка.

Если Вам известна любая информация о местонахождении несовершеннолетней Маргариты, сообщите по телефонам (097) 595-30-82, (096) 285-80-00, (067) 603-73-39 или 102.

Напомним, на Днепропетровщине ищут двух мужчин, пропавших в один день. Кроме этого, в Днепре и по всей Украине полтора года разыскивают безвестно пропавшего мужчину.

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