Ушла из дома и не вернулась: в Днепре разыскивают 77-летнюю бабушку

Нужна ваша помощь!

В Днепре разыскивают без вести пропавшую 77-летнюю Лидию Рондову.

Известно, что 14 ноября около 13:30 бабушка ушла из дома в Индустриальном районе и не вернулась.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Сейчас поиски продолжаются, правоохранителям нужна ваша помощь!

Внимательно присмотритесь к фото, если вы видели эту женщину или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 095 928 53 89 или 102.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре без вести пропала 37-летняя женщина: нужна ваша помощь.

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