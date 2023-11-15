Ушла из дома и не вернулась: в Днепре разыскивают 77-летнюю бабушку

В Днепре разыскивают без вести пропавшую 77-летнюю Лидию Рондову.
Известно, что 14 ноября около 13:30 бабушка ушла из дома в Индустриальном районе и не вернулась.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Сейчас поиски продолжаются, правоохранителям нужна ваша помощь!
Внимательно присмотритесь к фото, если вы видели эту женщину или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 095 928 53 89 или 102.
Важна любая информация!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре без вести пропала 37-летняя женщина: нужна ваша помощь.
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