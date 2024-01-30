Ушла из дома и не вернулась: в Днепре разыскивают 12-летнюю девочку

Присмотритесь внимательно к фото!

В Днепре правоохранители разыскивают 12-летнюю Марию Биланову.

В понедельник, 29 января, девочка ушла из дома в Самарском районе и не вернулась.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Приметы: рост около 150 см, худощавого телосложения, овальное лицо, белые короткие волосы, темные глаза.

Была одета: розовая куртка, серые брюки.

Если вы видели Марию или вы знаете, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 096 884 83 94 или 102.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине полицейские разыскивают 38-летнего мужчину: пропал без вести почти месяц назад.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: