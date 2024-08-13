Ушла из дома 3 суток назад: в Днепре разыскивают 71-летнюю женщину

В Днепре исчезла пожилая женщина.
Об этом сообщают в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.
Предварительно известно, что женщина ушла из дома, расположенного в Новокодакском районе в Днепре, 9 августа около 18:00. По состоянию на 11:00 13 августа ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые до плеч.
Одета: синие джинсы, темная кофта, темно-синие кроссовки, светлая солнцезащитная шляпа.
Если Вам известна какая-либо информация о возможном местонахождении пропавшей 71-летней Яремы Светланы Тимофеевны, просьба сообщить в полицию по телефонам: 097 13 87 837, 099 05 01 394 или 102.
Читайте также:
Автор:
На месте не нашли остатков ни шин, ни дронов.
В Центральном районе Днепра задержали вора.
Часть левого берега в Днепре останется без света.
Местные подростки Левобережного-3 придумали опасное развлечение.
В Хмельнитчине произошла смертельная авария.
На месте не нашли остатков ни шин, ни дронов.
В Центральном районе Днепра задержали вора.
Часть левого берега в Днепре останется без света.
Местные подростки Левобережного-3 придумали опасное развлечение.
Начальница финансово-экономической службы подозревается в растрате чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением.
В Кривом Роге произошло преступление.
В Кривом Роге засняли баклана.
Хорошего дня, друзья!
В Днепре исчезли два друга.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!