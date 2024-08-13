Ушла из дома 3 суток назад: в Днепре разыскивают 71-летнюю женщину

Полиция Днепра разыскивает 71-летнюю Ярему Светлану Тимофеевну.

В Днепре исчезла пожилая женщина.

Об этом сообщают в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Предварительно известно, что женщина ушла из дома, расположенного в Новокодакском районе в Днепре, 9 августа около 18:00. По состоянию на 11:00 13 августа ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые до плеч.

Одета: синие джинсы, темная кофта, темно-синие кроссовки, светлая солнцезащитная шляпа.

Если Вам известна какая-либо информация о возможном местонахождении пропавшей 71-летней Яремы Светланы Тимофеевны, просьба сообщить в полицию по телефонам: 097 13 87 837, 099 05 01 394 или 102.

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