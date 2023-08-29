Ушла из больницы и исчезла: на Днепропетровщине разыскивают бабушку, страдающую потерей памяти

Внимательно присмотритесь к фото, если вы видели бабушку или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 068-777-01-12 или 102!

Известно, что бабушка 28 августа в 20:00 вышла из больницы в Каменском и пропала.

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