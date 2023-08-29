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  • Ушла из больницы и исчезла: на Днепропетровщине разыскивают бабушку, страдающую потерей памяти

Ушла из больницы и исчезла: на Днепропетровщине разыскивают бабушку, страдающую потерей памяти

Сегодня 13:44
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Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про Ушла из больницы и исчезла: на Днепропетровщине разыскивают бабушку, страдающую потерей памяти

В Днепропетровской области разыскивают без вести пропавшую 79-летнюю Галину Шляхта.

Известно, что бабушка 28 августа в 20:00 вышла из больницы в Каменском и пропала.

Об этом сообщает «Поисково-спасательный отряд «МИЛЕНА»

Приметы: рост 175 см, среднего телосложения, седые короткие волосы, светлые глаза.

Была одета: зеленая кофта, серый халат, розовые тапочки.

Важно: женщина страдает потерей памяти.

Внимательно присмотритесь к фото, если вы видели бабушку или знаете, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 068-777-01-12 или 102!

Важна любая информация!

Новости Днепра про Ушла из больницы и исчезла: на Днепропетровщине разыскивают бабушку, страдающую потерей памяти

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Новости Днепра про Ушла из больницы и исчезла: на Днепропетровщине разыскивают бабушку, страдающую потерей памятиУкраїнська Новости Днепра про Ушла из больницы и исчезла: на Днепропетровщине разыскивают бабушку, страдающую потерей памятиРусский

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