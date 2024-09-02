Ушла из больницы и не вернулась: в Днепре исчезла 15-летняя девушка

В Днепре исчезла девушка.

Полиция Днепра разыскивает 15-летнюю Владиславу Леуту.

2 сентября около 19.30 несовершеннолетняя девушка ушла из лечебного учреждения в Соборном районе города и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы девушки: рост 164 см, черные волосы, среднего телосложения.

Была одета: кофта в клетку черно-белая, белые шорты с полосками, черная сумка.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении пропавшей Владиславы Леуты, просим сообщить по телефону: 0 (96) 884 83 94 или 102.

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