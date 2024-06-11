Ущерб в 700 тысяч: начальника отдела образования горсовета на Днепропетровщине поймали на махинациях с электричеством

Чиновник из Павлоградщины зарабатывал деньги на электроэнергии для учебных заведений.

О подозрении сообщили начальнику отдела образования одного из городских советов области. Павлоградская районная прокуратура подозревает чиновника в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.

По данным следствия, между отделом образования и обществом заключен договор о поставках электрической энергии для учебных заведений Павлоградского района. Подозреваемый неоднократно вносил изменения в договор путем заключения дополнительных соглашений, в которых искусственно завышал стоимость электроэнергии.

В результате противоправных действий служащего местному бюджету нанесен ущерб на сумму 700 тыс грн. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

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