Ушел из жизни заместитель председателя админкомиссии горсовета в Днепре

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.
Церемония прощания состоится 18.03.2023 в 11:00 в помещении Днепровского академического театра (пр. Дмитрия Яворницкого, д. 97).
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