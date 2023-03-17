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Ушел из жизни заместитель председателя админкомиссии горсовета в Днепре

Сегодня 21:15
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17 марта умер заместитель председателя административной комиссии Днепровского городского совета Алексей Качура.

Новости Днепра про Ушел из жизни заместитель председателя админкомиссии горсовета в Днепре

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

Новости Днепра про Ушел из жизни заместитель председателя админкомиссии горсовета в Днепре

Церемония прощания состоится 18.03.2023 в 11:00 в помещении Днепровского академического театра (пр. Дмитрия Яворницкого, д. 97).

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