Ушел из реабилитационного центра: на Днепропетровщине полиция разыскивает 12-летнего мальчика

Нужна ваша помощь!

В Кривом Роге правоохранители разыскивают 12-летнего Кирилла Толюпу.

17 октября мальчик ушел из реабилитационного центра в Покровском районе.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Правоохранителям нужна помощь в поисках несовершеннолетнего.

Приметы: 12-13 лет, рост 155 см, среднего телосложения, темные волосы, карие глаза.

Был одет: черная куртка, спортивные серые брюки с зеленой полоской, кофта с рисунком авокадо, сине-красные кроссовки с надписью «sport».

Если вы видели этого мальчика или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 096 86 53 949, 096 522 32 51,099 618 08 48 или 102.

Важна любая информация!

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