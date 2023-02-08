Ушел из дома и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 15-летнего парня

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Полиция Кривого Рога разыскивает несовершеннолетнего Владислава Федоренко.

Как сообщают в ГУ НП в Днепропетровской области, 7 февраля 15-летний парень ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост около 185 см, среднего телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза голубые.

Был одет в удлиненную черную куртку, брюки черного цвета с красными карманами, черную шапку с эмблемой PUMA, высокие черные ботинки.

Если вы видели парня или знаете, где он может быть, сообщите, пожалуйста, об этом по телефонам 102, (099) 618 08 48, (096) 865 39 49.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области разыскивают 15-летнюю девушку.

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