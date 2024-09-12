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Ушел из дома и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 15-летнего парня

Сегодня 14:05
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В Новомосковске разыскивают Кирилла Черных.

Новости Днепра про Ушел из дома и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 15-летнего парня

11 сентября в полицию поступило сообщение об исчезновении 14-летнего Кирилла Черных, сообщают в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.

Предварительно известно, что несовершеннолетний парень ушел из дома, расположенного в селе Орловщина Новомосковского района, и не вернулся. По состоянию на 14:00 12 сентября его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 173 см, короткие темные волосы, худощавого телосложения.

Был одет: шорты темно-синие, красная футболка-поло.

Если вы владеете информацией, которая может помочь в розысках 14-летнего Кирилла Черных, просьба сообщить в Новомосковский районный отдел полиции по телефонам: (098)-633-06-69, (097) 696-53-81 или «102».

Напомним, в Новомосковском районе до сих пор разыскивают 14-летнего парня, ушедшего из дома 6 сентября.

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Новости Днепра про Ушел из дома и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 15-летнего парняУкраїнська Новости Днепра про Ушел из дома и не вернулся: на Днепропетровщине разыскивают 15-летнего парняРусский

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