Ушел из дома 2 дня назад: в Каменском разыскивают 15-летнего парня

В Каменском объявили розыск 15-летнего Величенко Никиты.
О его исчезновении стало известно сегодня, 13 сентября, сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.
По предварительной информации, 11 сентября парень ушел с места жительства на левом берегу города. По состоянию на 16.00 13 сентября место его пребывания не известно.
Приметы: на вид 15 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, русые короткие волосы.
Одет: панама пиксельная, темные шорты, белая футболка, шлепанцы.
При себе имел кожаную сумку через плечо.
Если вы владеете информацией, которая может помочь в розысках 15-летнего Величенко Никиты, просьба сообщить в полицию по телефонам: 068-799-39-81, 073-206-88-16, 096-586-94-41 или 102.
Напомним, в Днепропетровской области до сих пор разыскивают 15-летнего жителя Новомосковского района.
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