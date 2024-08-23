Ушел из больницы и пропал: в Днепропетровской области третий день разыскивают 46-летнего мужчину

Криворожские правоохранители разыскивают 46-летнего Владимира Детиненко.
Пока удалось выяснить, что 21 августа примерно в 12:00 человек ушел из больницы и не вернулся. Где сейчас находится Владимир – неизвестно.
Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, темные волосы.
Одет был в день исчезновения в сине-белую футболку с желтыми полосками, черные спортивные шорты.
Просьба ко всем, кто имеет любую информацию о местонахождении пропавшего, сообщить в отделение полиции № 4 Криворожского районного управления полиции или по телефону 098-639-39-62, 068-160-30-83 или на 102.
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